Queste persone vi abbracceranno "gratis"

LUGANO – Dodici giorni di abbracci "gratis". È l'iniziativa che ripropongono i City Angels di Lugano, in Piazza Manzoni. Nella loro casetta, la numero 113, al mercato di Natale cittadino. «Un modo per regalare calore alla gente, in un periodo dell'anno in cui la solitudine si fa sentire», spiega il coordinatore Giuseppe Modica.

I City Angels, infatti, oltre a occuparsi di dare una mano alle autorità nel sorvegliare l'ordine pubblico, organizzano anche diverse iniziative per le persone sole. «È uno dei problemi reali della nostra società – riprende modica –. In Svizzera ci sono pochi senzatetto, questo è vero. Gli episodi di violenza sono minori rispetto ad altri Paesi. Però c'è tanta gente che non ha nessuno con cui parlare. E questo è drammatico».

Ecco dunque la casetta numero 113. Piazzata proprio di fronte al Burger King. E gli abbracci affettuosi dei volontari dei City Angels. «Chi vuole sostenere i nostri progetti – fa notare Modica – potrà acquistare alcuni tra i gustosi prodotti della nostra bancarella. Per i più piccoli, ci sono anche vari giochi istruttivi. E per chi è legato alla tradizione, tante belle letture dialettali».