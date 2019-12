Due ladri-ciclisti incappano in un poliziotto fuori servizio

MENDRISIO - Avevano messo le grinfie su due biciclette di valore. Ma gli è andata male. Due ladri residenti oltre confine - di 33 e 24 anni, cittadini rumeni - sono stati arrestati nei giorni scorsi per merito di un agente della polizia comunale. Il poliziotto fuori servizio aveva notato i due soggetti aggirarsi per Mendrisio, in sella a due velocipedi vistosamente costosi.

È scattato un controllo, le bici sono risultate rubate. Nell'auto dei due malviventi sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso. Ne è nata un'inchiesta, coordinata dalla Pp Marisa Alfier, per accertare se la coppia abbia effettuato altri furti in Ticino in passato.

I furti di biciclette sono in calo negli ultimi anni: da 1042 registrati in Ticino nel 2016, l'anno scorso si è scesi a 686. In aumento invece i furti di e-bike, un'ottantina l'anno scorso (una ogni cinque bici rubate).