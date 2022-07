Al PalaCinema è germogliato il nuovo giardino di JardinSuisse Ticino

Durante l’inaugurazione ha parlato anche il Presidente di JardinSuisse Ticino Fabio Forni che ha voluto ringraziare la Città di Locarno «per l’ottima collaborazione» e l’intero Comitato dell’Associazione per «aver lavorato attivamente e con grande impegno a questo progetto». Pure presente colui che il giardino l'ha ideato, ovvero Giovanni Schober. «È un progetto che unisce la cultura e la tradizione delle piante scelte alla modernità delle tecniche utilizzate per la realizzazione dell’area», spiega l'ideatore ricordando come il giardino sia studiato non solo per rispettare la biodiversità dell’ambiente e della natura locali, ma anche per lanciare un messaggio importantissimo. «La natura - conclude - fa parte di noi e serve per unire non solo le persone tra loro, ma anche per rimetterle in contatto con il proprio benessere e, in questo caso, con la storia e le tradizioni locali. Infine, la vegetazione scelta per la creazione dello spazio verde richiede un apporto idrico moderato, indice della grande attenzione di JardinSuisse Ticino anche alle tematiche ambientali e legate al cambiamento climatico».