Valascia, Tuto Rossi contro Branda: «Blocchiamo il versamento»

BELLINZONA - Sarebbe preoccupante la situazione finanziaria della società Valascia Immobiliare SA. Come riferito lunedì da Ticinonline/20 Minuti, tra serramentisti, elettricisti, idraulici e muratori, sono in molti ad avere dei conti in sospeso con la proprietaria della Gottardo Arena di Quinto.

La notizia è balzata alle orecchie di Tuto Rossi (Udc) che, preoccupato, arriva a domandarsi ora se il sindaco Mario Branda abbia nascosto al consiglio comunale questa situazione, tra l'altro già confermata dal presidente dell'Hcap Filippo Lombardi. Da qui la richiesta, sotto forma di interpellanza, rivolta al Municipio bellinzonese: «Blocchiamo il versamento a fondo perso fino a completa chiarezza».

«L’ultima seduta del Consiglio comunale del 29 novembre - sottolinea il consigliere comunale e avvocato -, il consiglio comunale è stato chiamato a votare con grande urgenza un sussidio fondo perso di ben CHF 250’000 proprio favore della Valascia Immobiliare SA». «Il comportamento nervoso del Sindaco Mario Branda - prosegue Rossi - ha stupito tutti consiglieri comunali, poiché si è persino rifiutato di discutere l’offerta di controprestazioni per i tifosi e per la città che l’HCAP (che non è la SA) era disposta a concedere, come ha fatto con il municipio di Quinto».

Da qui le seguenti domande: