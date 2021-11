A 19 anni l'apprendista fornaio riconquista il podio

LOCARNO - In sostanza ha già vinto. Essendo tra i tre finalisti del concorso "Brot Chefs", indetto da Hotel & Gastro Union, il 19enne ticinese Lorenzo Gabaglio, mal che vada finirà sul podio.

Formatosi nella Panetteria-Pasticceria-Confiserie Marnin di Locarno/TI, il giovane panettiere ha superato le selezioni, sfidando diversi concorrenti, per aggiudicarsi lo scettro di miglior fornaio nel sud della Svizzera. «Il tema principale di quest'anno sarà il gruviera. Dovrà quindi preparare dei prodotti a base di questo formaggio» ci spiega orgogliosa la sua coach, la 25enne Naomi Antognini.

In sole quattro ore di tempo Lorenzo avrà un bel da farsi. Dovrà infatti realizzare «Dieci trecce con speck e gruviera, dieci panini di due tipi, alle noci e integrali, degli hot dog con fondue di gruviera e verdure, sessanta canapé col formaggio e vegetariani, trenta paste dolci, quindici al pistacchio e quindici al lampone e quindici plunder ai fichi e miele».

Tutto questo ben di dio (fortunatamente) non sarà gettato a fine concorso, ma finirà in negozio e sarà venduto. Il giovanissimo si troverà a sfidare la 17enne Ameya Martinelli, che sta completando la sua formazione presso la Fondazione St. Jakob di Zurigo e una 20enne canadese con il sogno di diventare una fornaia, che ha deciso di completare la sua formazione in Svizzera.

«Vincere? Sarebbe fantastico» - Lorenzo, che si definisce «un ragazzo competitivo che ama mettersi in gioco» non è nuovo alle sfide: «Nel 2018 sono arrivato secondo al concorso per giovani cuochi "Young Talent Escoffier"».

«Il primo posto sarebbe fantastico», ammette. «Quando è stato annunciato il concorso, per me è stato chiaro fin da subito che vi avrei preso parte. E sono contento di avere l'appoggio del mio datore di lavoro».

Per conoscere l'esito del contest, che si terrà ad Aarau, dovremo attendere il 13 di novembre.