I tempi cambiano e il 162 va in pensione

LUGANO - La gita scolastica può aver luogo? Devo rimandare la grigliata? È sicuro salire fino alla capanna del CAS? Per oltre trent’anni il numero di telefono 162 ha fornito una risposta a tutte queste domande. Alla fine di questo mese il bollettino meteo consultabile al telefono sarà disattivato.

Le generazioni più giovani forse non ne erano nemmeno a conoscenza, ma da oltre tre decenni le previsioni meteorologiche di MeteoSvizzera potevano essere ascoltate chiamando il 162. Prima della diffusione generalizzata dei telefonini, era praticamente l’unica possibilità per avere informazioni meteorologiche sempre aggiornate da qualsiasi luogo. In questo modo ogni cittadino poteva informarsi in qualsiasi momento sulla situazione meteorologica e sugli imminenti pericoli legati al tempo atmosferico.

Dal 1° novembre, il numero telefonico 162 di MeteoSvizzera verrà messo fuori servizio a causa del suo scarso utilizzo. I motivi sono da ricercare nella crescente popolarità dei canali d’informazione alternativi come il sito web di MeteoSvizzera e l’app MeteoSwiss. Ma anche a causa della decisione dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) di mettere fuori servizio al più tardi entro il 31 dicembre 2022 tutti i numeri brevi.



MeteoSvizzera

Numero annuale di chiamate al 162. Per un confronto: nel 2020 il sito di MeteoSvizzera è stato consultato 56 milioni di volte e l’app di MeteoSvizzera utilizzata 710 milioni di volte.

Dall’inizio di settembre chi chiama il 162 è informato tramite un messaggio vocale che questo servizio sarà presto disattivato e vengono indicati i canali alternativi. Le informazioni meteorologiche gratuite possono essere consultate attraverso l’app «MeteoSwiss» (Android & iOS) o il sito web di MeteoSvizzera. Una consulenza meteorologica personalizzata e informazioni sulle condizioni meteorologiche possono comunque essere richieste, a pagamento, chiamando il numero 0900 162 999 (CHF 2.90/min.).

MeteoSvizzera