Di corsa, ma anche camminando, fino in vetta al Generoso

MENDRISIO - Manca poco, meno di 10 giorni, alla prima edizione della camminata non competitiva e non cronometrata denominata Generoso Walking che si terrà sabato 23 ottobre, alla mattina. Il percorso, che da Piazza del Ponte a Mendrisio porterà i partecipanti fino in vetta al Monte Generoso (a oltre 1’700 metri sul livello del mare) sarà di circa 12 km. Nel corso dei quali si attraverseranno sentieri e boschi con colori autunnali di straordinaria bellezza.

Arrivati in vetta, i partecipanti potranno rifocillarsi al Fiore di Pietra e scendere comodamente a Capolago con il treno che è incluso nel prezzo dell’iscrizione, insieme al pettorale con nome, una sacca e la medaglia finisher.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino a giovedi 21 ottobre.

Per i più sportivi restano invece ancora pochissimi pettorali disponibili per la terza edizione del Generoso Trail di domenica 24 ottobre. Un tracciato leggermente diverso rispetto alle passate edizioni che saprà accontentare anche i runner più esigenti. Per ovviare alla situazione venutasi a creare lungo il percorso della gara (interessato da scoscendimenti che ne impediscono la percorribilità fra San Nicolao e Bellavista) il tracciato prevede infatti il passaggio su una mulattiera immersa nel bosco che da San Nicolao porta fino all’Osteria Peonia. Da qui si prosegue verso la Bellavista, per poi riprendere il percorso originale che porta fino in vetta al Monte Generoso.

Ora la corsa si svilupperà su 12 Km per 1’430 metri di dislivello ca.