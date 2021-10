La cartella clinica informatizzata sta per sbarcare in Ticino

BELLINZONA - La cartella clinica a cui da sempre siamo abituati sta per arrivare in formato digitale. Dopo anni di intenso lavoro, l'Associazione e-Health Ticino ha infatti ottenuto la certificazione ai sensi della Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). Prima di poter essere messo a disposizione su larga scala, il sistema dovrà però essere testato. Questa fase di rodaggio è prevista nel corso del 2022.

Uno strumento per i professionisti e per i pazienti stessi - «Si tratta di un passo determinante nello sviluppo della sanità elettronica nel nostro Cantone», scrive in una nota odierna il Dipartimento sanità e socialità. Per poter offrire la cartella informatizzata alla popolazione, l’Associazione e-Health Ticino ha dovuto soddisfare 460 requisiti tecnici e organizzativi in grado di garantire la protezione e la sicurezza delle informazioni sanitarie personali, viene specificato. Le informazioni contenute nella cartella informatizzata possono essere consultate in qualsiasi momento dai professionisti della salute autorizzati e dal paziente stesso. Grazie a questo strumento, il paziente dispone di un accesso semplice e sicuro alle proprie informazioni sanitarie e può così gestire le informazioni che riguardano la sua salute in tutta libertà.

Diversi i pro - Secondo il Cantone, l'introduzione della cartella avrà un impatto positivo sulla qualità delle cure, la sicurezza del paziente, il coordinamento delle cure e l'empowerment del paziente con il rafforzamento delle sue competenze sanitarie.