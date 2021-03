Ecco le elezioni patriziali 2021

BELLINZONA - Le elezioni patriziali del prossimo 18 aprile per il rinnovo delle cariche per il periodo 2021-2025 avranno luogo in forma tacita nella maggior parte dei Patriziati ticinesi. Lo fa sapere oggi la Cancelleria dello Stato.

Vi sono comunque alcune eccezioni, per le quali è prevista l'elezione combattuta o si procede con l'elezione prorogata a causa dell'assenza di un numero sufficiente di proposte di candidatura.

Uffici patriziali

In 177 Patriziati l’elezione è avvenuta tacitamente

In 7 Patriziati si svolgerà l’elezione combattuta

In 12 Patriziati si svolgerà l’elezione prorogata

In 5 vi è il Consiglio patriziale eletto tacitamente

Patriziati – elezione combattuta

Brissago, per eleggere: 4 Membri

Brontallo, per eleggere: 2 Membri

Campo Vallemaggia, per eleggere: 2 Membri

Mezzovico-Vira, per eleggere: 1 Presidente e 4 Membri

Monte Carasso, per eleggere: 1 Presidente e 4 Membri

Preonzo, per eleggere: 4 Membri

Corporazione Boggesi Piora, Quinto, per eleggere: 1 Presidente, 4 Membri e 2 Supplenti

Patriziati e Consiglio patriziale – elezione prorogata

Aquila, Torre, Lottigna (1 Presidente e 4 Membri)

Bedigliora-Banco-Nerocco (2 Supplenti)

Bedretto (1 Presidente, 2 Membri e 2 Supplenti)

Bellinzona (2 Supplenti)

Bodio (1 supplente)

Brione sopra/Minusio (1 Presidente e 4 Membri)

Cademario (2 Supplenti) Molare (1 Presidente, 2 Membri e 2 Supplenti)

Varenzo (2 Supplenti)

Vezio (1 Presidente e 4 Membri)

Vogorno (2 Supplenti)