Altri 75 contagi e due decessi in Ticino

BELLINZONA - Rimangono piuttosto contenute e stabili le cifre della pandemia nel nostro cantone. E i dati odierni confermano la tendenza vissuta nelle ultime settimane in cui il numero dei contagi non ha mai oltrepassato gli ottanta: sono infatti 75 i casi positivi comunicati oggi dall'Ufficio del medico cantonale, ai quali vanno purtroppo aggiunti anche due decessi.



Calano ancora le persone ricoverate - Un'ulteriore buona notizia proviene dagli ospedali: nelle ultime settimane la pressione sulle strutture sanitarie si è infatti notevolmente attutita. Se all'apice dei ricoveri nella seconda ondata - era il 4 gennaio - vi erano 384 letti occupati da pazienti Covid-19 negli ospedali ticinesi, oggi questo numero è sceso a 127 (-5 rispetto a ieri), di cui 20 nel reparto di terapia intensiva (-3). Per quanto riguarda le ultime ventiquattro ore ci sono state nove nuove ammissioni e dodici pazienti dimessi. Il dato dei pazienti ricoverati di oggi è il più basso dal 29 ottobre.



Crollo dei tamponi positivi - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi hanno registrato un calo nelle ultime settimane. Sui 779 test effettuati il 2 febbraio il tasso di positività raggiungeva il 6%. L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 174 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è dello 0.76 (dato del 18 gennaio).

942 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 27'038 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 942. Da inizio crisi 2'798 pazienti sono invece stati dimessi dagli ospedali.

Isolamenti e quarantene - Al 4 febbraio vi erano 310 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 480 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Doppio zero nelle case anziani - Anche nelle case per anziani ticinesi i residenti positivi al coronavirus sono sempre di meno. Attualmente se ne contano quattro in una sola struttura. Nelle ultime ventiquattro ore - precisa ADICASI - non si è registrato nessun caso e nessun ospite è deceduto a causa del Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ben 1'353 gli ospiti che hanno superato la malattia.

Classi in quarantena - Nel mondo della scuola la variante inglese inizia a fare paura. Nella giornata di ieri è stata comunicata la prima quarantena di classe in un asilo (a Bedano), mentre a Tenero le autorità comunali, in accordo con l'Ufficio del medico cantonale, hanno deciso di chiudere l'intero istituto - scuola elementare e dell'infanzia - per due settimane a causa della positività di sette bambini. Oggi, inoltre, sono state comunicate due ulteriori quarantene di classe valide per il Liceo cantonale di Lugano 1 (fino all'11 febbraio) e per la CPT di Mendrisio (fino al 7 febbraio). Rimangono in quarantena un'altra classe del Liceo di Lugano 1 e una della scuola elementare di Locarno Monti.

