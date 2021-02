L'ombra della variante inglese dietro alla prima quarantena all'asilo

BEDANO - C'è l'ombra della famigerata variante inglese dietro al primo caso di quarantena di classe in una scuola dell'infanzia in Ticino. Il provvedimento, comunicato questa mattina dal DECS sul proprio sito web, riguarda una delle due sezioni di asilo presenti a Bedano.

Un allievo di quella sezione, infatti è risultato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni. «C'è il sospetto», precisano dal DECS, «che si tratti di variante inglese». E siccome questo ceppo, pur non essendo più pericoloso, è più facilmente trasmissibile ai bambini e ai ragazzi rispetto alla variante originale, il DECS ha deciso per una quarantena «preventiva» di tutti i compagni. «Una volta confermata la positività dell'allievo - ci viene spiegato dal DECS - è stata effettuata come di consueto un'indagine ambientale, sulla base della quale l'Ufficio del medico cantonale ha deciso di porre la classe e altri contatti stretti in quarantena».

Questa misura riguarda solamente quella specifica sezione: «Chi non è stato posto in quarantena prosegue normalmente la propria attività rispettando i piani di protezione». La situazione, conclude il Dipartimento, viene a ogni modo «come sempre monitorata costantemente».

La classe toccata dal provvedimento - ricordiamo - dovrà invece stare in quarantena fino al 12 febbraio.