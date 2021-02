Quarantena nella scuola dell'infanzia

BEDANO - Il Coronavirus si ripresenta tra i banchi, questa volta in una scuola dell'infanzia (è la prima volta), in quel di Bedano. Qui, come riferisce il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, una classe dovrà sottostare alla quarantena dal 3 al 12 di febbraio.

Su 421 sezioni di scuola dell'infanzia, le 803 di scuola elementare, le 607 di scuola media e le 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali, attualmente vi sono altre tre quarantene di classe in atto (con intere classi in confinamento preventivo).

Nello specifico sono una classe del Liceo cantonale di Lugano 1 (quarantena comunicata il 31 gennaio che terminerà l'8 febbraio),

una classe della Scuola elementare di Locarno Monti (dall'1 all'8 febbraio), una classe della Scuola elementare di Tenero (dal 3 all'8 febbraio).

Come funzionano le quarantene a scuola - Gli allievi che non ricevono alcuna comunicazione da parte della direzione, dall’Ufficio del medico cantonale o dal contact tracing non sono coinvolti dalla quarantena e proseguono pertanto normalmente l’attività scolastica in presenza.

L’Ufficio del medico cantonale informa la direzione dell’istituto in merito ad eventuali quarantene di classe che toccano le scuole cantonali (scuole medie, scuole medie superiori, scuole professionali).

La direzione comunica poi l’ordine di quarantena direttamente agli allievi della classe toccata (rispettivamente, ai detentori dell’autorità parentale). Fino al termine della quarantena, le lezioni per gli allievi direttamente coinvolti proseguono temporaneamente a distanza, come previsto dalle indicazioni previste dal Protocollo di quarantena di classe predisposto dal DECS. Gli allievi vengono informati in tal senso.

Quarantene di classe concluse - Al termine della quarantena, gli allievi che non presentano sintomi possono ritornare normalmente a scuola.