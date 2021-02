Ristoranti e bar richiamati all'ordine dal Cantone

BELLINZONA - «Il gestore deve prevedere nel suo piano di protezione anche misure volte a evitare assembramenti di persone all’ingresso della struttura». A parlare sono le autorità cantonali, per tramite del Dipartimento delle istituzioni (DI). I destinatari sono i gestori di bar e ristoranti sul territorio ticinese. Una precisazione dovuta, resa necessaria dalle «sempre più segnalazioni e richieste» che il Cantone riceve «a proposito delle attività di asporto e take-away, siano esse concentrate nei centri urbani o nelle regioni più periferiche».

Anche in redazione non mancano le immagini scattate da lettori fuori da bar e ristoranti, in cui la gente si "intrattiene" per bere il caffè o mangiare cibo d'asporto, in compagnia, mascherina abbassata. Alcuni sfruttano anche i tavolini all'esterno per appoggiare il bicchierino di carta, seppure in piedi.

Ecco quindi che tocca al DI ribadire le «indicazioni precise e restrittive» previste dall’ordinanza federale: «È vietato predisporre possibilità di consumare i prodotti in piedi o seduti nelle adiacenze; è permesso soltanto l’acquisto di cibi e bevande».

E, visto che si inizia a parlare della possibilità di "carnevale alternativi", il Cantone mette subito le mani avanti anche sulle risottate e ricorda che «le limitazioni imposte a livello federale toccano pure eventuali manifestazioni di carattere gastronomico legate ai Carnevali». Qualora le società intendessero farsi promotrici di iniziative puntuali, «le stesse sono invitate a collaborare con i ristoranti che potrebbero preparare i risotti da vendere in forma di asporto».