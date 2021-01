Da consigli «scandalosi» a nessun accenno alla violenza sessuale

BELLINZONA - «Un approccio e discorsi profondamente sbagliati e scandalosi». Così aveva descritto a inizio dicembre il collettivo "Io l'8 ogni giorno" i consigli forniti dalla polizia cantonale contro i reati sessuali. Una pagina internet che è quindi stata rimossa, lasciando però un vuoto. «Non vi sono ormai più sul sito della polizia cantonale informazioni in merito alla violenza sessuale e alla sua prevenzione», denunciano le femministe.

“Di notte non girate sole”, “non date troppa confidenza agli sconosciuti”, “evitate di fare autostop”, “evitate i luoghi bui”, “spendete qualche soldo per un taxi”. Erano questi alcuni dei consigli delle autorità cantonali per le donne. Inoltre, si elencava una lista di “strumenti di difesa” che è lecito tenere in borsetta: apparecchi ad allarme acustico, bombolette al pepe o con olio di puzzola, schiuma colorante, lacca per capelli o spray per l’alito, o una lampada potente per accecare l'aggressore. Moniti che per il collettivo «tendono a colpevolizzare le vittime, e sono pure poco aderenti alla realtà della violenza sessuale, che avviene in netta maggioranza da uomini appartenenti alla sfera di affetti della vittima».

Ma ora che la pagina non c'è più, le femministe fanno notare l'assenza di ogni accenno alla violenza sessuale. «Le forze dell'ordine sono in difficoltà nell’identificare misure di prevenzione adatte? Sarebbe importante che almeno fossero indicati i servizi a cui rivolgersi in caso di violenza sessuale».

Ma il collettivo va oltre, avanzando una proposta: iniziare dalla prevenzione e dall’educazione sul concetto di consenso, insegnare a bambini, ragazzi e uomini che le donne non sono una proprietà e "no" significa "no".