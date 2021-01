Altri nove morti per il Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Sono 157 i tamponi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in Ticino (ieri era una giornata festiva). I dati quotidiani vengono forniti dall'Ufficio del medico cantonale, che riferisce pure di 9 decessi legati al virus nel nostro cantone.

L'attenzione nelle ultime settimane è rivolta soprattutto alla situazione nelle strutture ospedaliere. Con 19 nuovi ricoveri e 17 pazienti dimessi, attualmente sono 367 le persone ricoverate affette da coronavirus (ieri erano 371). 51 di loro nei reparti di cure intense (ieri erano 47).

Nei primi sette giorni del 2021 sono in totale 1'450 i test che hanno evidenziato un contagio da Covid-19 nel nostro cantone. Ben 51 persone hanno perso la vita. Dati molto poco incoraggianti, che si sommano ai continui appelli alla responsabilità. Anche il consigliere federale Alain Berset, ieri in conferenza stampa, ha riconosciuto che «la gente è stufa, esausta, ma non possiamo fermarci». Sebbene vi sia la "buona notizia" dell'inizio della campagna di vaccinazione, vi è infatti la "cattiva notizia" delle due nuove varianti - quella "inglese" e quella "sudafricana" - che già circolano anche in Svizzera. E che potrebbero far esplodere «una terza ondata».



Tio/20minuti

Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani del cantone sono stati registrati 4 nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 176, in 20 strutture. Purtroppo 3 residenti sono deceduti a causa del coronavirus. Tre residenti, invece, sono stati dichiarati guariti dalla malattia. A riferirlo è l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI). Complessivamente, lo ricordiamo, le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Oggi il Consiglio di Stato ticinese, nella sua riunione, discuterà della proposta del Consiglio federale messa in consultazione per una settimana: prolungare di cinque settimane, vale a dire sino alla fine di febbraio, la chiusura dei ristoranti e delle strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport. Inoltre, è chiamato a riflettere su una serie di possibili inasprimenti che gli permetteranno, se necessario, di reagire rapidamente nel caso in cui la situazione peggiorasse improvvisamente. «Le "conseguenze" sulla diffusione del virus del periodo delle festività non sono ancora chiare», ha infatti fatto notare ieri Berset.

Questa mattina sono ricominciate le scuole dopo le vacanze di Natale. E anche alle Medie tutti sono rientrati con la mascherina, dopo la proroga dell’obbligo generalizzato per allievi, docenti e personale. Le indicazioni del Consiglio federale prevedono che i Cantoni debbano anche «riflettere su quali provvedimenti potrebbero essere adottati per la scuola dell’obbligo nel caso la situazione imponesse ulteriori interventi». «Noi non vogliamo chiudere le scuole - ha precisato Berset -. Ma i Cantoni sono spinti a essere pronti».

Tio/20minuti