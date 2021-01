Cure intense al limite: «È anche un problema di personale»

BELLINZONA - Sono i numeri dell’estrema frontiera, quella dove si combatte la lotta contro il Covid e per la vita. Un’area critica, quella delle terapie intensive, purtroppo sempre più affollata e vicina alla saturazione. E non è solo un problema di posti letto (vedi il riquadro sottostante), ma innanzitutto di personale come spiega il professor Paolo Merlani, direttore sanitario del Dipartimento di Medicina intensiva EOC.

Lo scorso 1. aprile si era registrato il picco della prima ondata per quanto riguarda le cure intense con 76 pazienti (di cui 72 ventilati). Il fatto che oggi siamo a 47, ossia circa il 30% sotto quella soglia non rappresenta un dato "tranquillizzante"?

«Le cifre del 1. aprile si riferivano a pazienti in Medicina Intensiva (MI) e Cure Continue (dove si possono anche ventilare alcuni pazienti). Attualmente abbiamo nel cantone 47 pazienti in MI e CC e il dato non può essere tranquillizzante per varie ragioni. Innanzitutto, il trend è in netta e rapida ascesa negli ultimi giorni e visto che i pazienti in questione possono rimanere anche per 3 o 4 settimane in MI o CC questo non è incoraggiante. Inoltre come già sottolineato, i posti che potremo ulteriormente aprire dipendono dalla disponibilità del personale, che attualmente è nel 10% dei casi ammalato. Importante sottolineare che in marzo la situazione contingente era molto diversa, infatti per il settore sanitario tutte le operazioni e gli interventi elettivi erano vietati. In questa maniera tutte le risorse in termini di personale potevano essere utilizzate per affrontare la crisi. Per quanto riguarda le altre misure, eravamo in lockdown dal 16 marzo, ed infatti dopo 2 settimane, il 1. aprile abbiamo visto gli effetti con una veloce diminuzione dei contagiati, che ci ha permesso di fare fronte alla situazione. Oggi queste condizioni non sono soddisfatte.

È un problema di posti letto o piuttosto di personale addetto ai pazienti ventilati?

«Si tratta sicuramente di un problema di personale, in particolare a livello infermieristico per quanto riguarda gli infermieri specializzati in Medicina Intensiva. Anche il supporto da parte di altri infermieri, per esempio con altre specializzazioni (anestesia o pronto soccorso) è complesso poiché vanno a lasciar scoperte attività importanti. Dal punto di vista medico, riusciamo attualmente a coprire quanto assicurato infermieristicamente, ma anche qui esistono limiti al di là dei quali non riusciremo ad andare. Ricordiamo inoltre che attualmente circa il 10% dei collaboratori risulta malato e che quindi tutti i modelli e previsioni di crescita dei posti di MI e CC, risulta più difficile da mettere in atto. Solo in terza battuta si tratta di un problema di apparecchi e materiali. Centralizzando i materiali del cantone, smontando il materiale dai siti chiusi (per esempio dal PS dell'Ospedale Italiano di Lugano) e rimontandoli nelle unità di medicina intensiva dell'Ospedale di Locarno, riusciamo a fare fronte ai bisogni. Inoltre, il problema dei ventilatori evidenziatosi in primavera attualmente non esiste più grazie all’acquisto da parte del cantone di 52 ventilatori».