Ladri e borseggiatori non vanno in vacanza: scatta Prevena 2020

BELLINZONA - Il Natale è sempre più vicino. Ma i malintenzionati non vanno in vacanza. Ecco che allora scatta l'operazione Prevena 2020, che vede sul territorio - per tuto il periodo dell'avvento e fino al 24 dicembre - polizia e guardie di confine. L'obiettivo è di garantire alla popolazione ancora più sicurezza con un accresciuto presidio del territorio e dei luoghi di grande affluenza.

L'invito delle autorità è di evitare distrazioni e di mantenere alta l'attenzione, per non incorrere in spiacevoli sorprese: i malviventi approfittano della disattenzione e dell'imbrunire per compiere furti e borseggi. E quest'anno la polizia ricorda pure di rispettare le disposizioni sanitarie ufficiali.