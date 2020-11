In Ticino la medaglia d'oro per l'energia va a Melano

BASILEA / MELANO - I Comuni di Ermensee (LU), Courgevaux (FR) e Bülach (ZH) nel 2020 salgono sul gradino più alto del podio della seconda edizione del rating nazionale Minergie. Il Comune ticinese energeticamente più efficace è Melano, quello grigionese Flerden.

Minergie è uno standard di costruzione svizzero per edifici nuovi e ammodernati. Il marchio è supportato dal mondo economico, dai Cantoni e dalla Confederazione. Gli edifici certificati con Minergie sono caratterizzati in particolare da un rinnovo sistematico dell'aria e da un consumo energetico molto basso, che inoltre fa capo a una percentuale elevata di fonti rinnovabili.

Cinque criteri - Sulla base di cinque criteri, per la seconda volta, dopo due anni, l'associazione Minergie ha stilato una graduatoria di tutti i Comuni svizzeri e del Liechtenstein in funzione dell'efficienza energetica delle costruzioni sul loro territorio.

I criteri sono il numero di certificati per nuove costruzioni e ammodernamenti, le certificazioni speciali più difficili da ottenere (Minergie-A, Minergie-P e Minergie-ECO), nonché la superficie totale certificata, calcolata per abitante. Viene premiato anche l'impegno dei Comuni, che vengono suddivisi in tre categorie - piccoli (fino a 1000 abitanti), medi (tra 1'001 e 10'000) e grandi (oltre 10'000), indica la documentazione pubblicata oggi sul sito minergie.ch, precisando che l'esame concerne il periodo 1998-2020, con un peso specifico maggiore per l'ultimo biennio.

Melano e Flerden i migliori in Ticino e Grigioni - Tra i piccoli comuni ha ottenuto il miglior punteggio Ermensee, tra i medi Courgevaux e tra i grandi Bülach. In Ticino Melano giunge al quinto posto tra i comuni di medie dimensioni ed è in assoluto l'ente pubblico energeticamente più efficiente del Cantone, sempre stando al rating. Nei Grigioni il meno urbanisticamente energivoro è Flerden - piccolo villaggio sopra Thusis - che nella sua categoria si piazza ai piedi del podio (quarto posto).

Con il rating biennale, Minergie desidera sottolineare l'importanza dei Comuni nella lotta al cambiamento climatico e ringraziarli per il loro impegno. «I Comuni sono attori importanti nella promozione di metodi di costruzione efficienti dal punto di vista energetico. Essi possono avere un grande impatto creando condizioni quadro interessanti e dando l'esempio quali committenti pubblici», afferma, citato in un comunicato, Andreas Meyer Primavesi, direttore di Minergie.

Il Ticino celebra i suoi Comuni più virtuosi con una premiazione ad hoc il prossimo 23 novembre, in occasione della Conferenza annuale TicinoEnergia-Minergie, che si terrà on line.

L'Associazione TicinoEnergia, fondata nel 2008 su iniziativa del Cantone, ha l'obiettivo di sostenere con misure concrete la politica energetica cantonale, operando negli ambiti dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.