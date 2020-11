482 nuovi casi e altri 6 decessi in Ticino

BELLINZONA - Sono 482 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Ticino, come rende noto l'ufficio del medico cantonale. Rispetto al bollettino di ieri sono pure stati segnalati sei ulteriori decessi provocati dal virus. Quello di oggi è il dato relativo ai contagi più alto di sempre nel nostro cantone, il precedente "primato" risaliva a giovedì scorso (452).

Ricoveri in aumento: «Ci vuole l'attenzione di tutti» - Negli ospedali ticinesi sono ora ricoverati complessivamente 309 pazienti risultati positivi al tampone, di cui 27 in terapia intensiva (ieri erano 25). Venti di loro sono intubati (+2 rispetto a ieri). Le nuove ospedalizzazioni sono in tutto 29. Diciotto, invece, le persone che sono state dimesse. L'aumento dei ricoveri ospedalieri registrato nelle ultime settimane preoccupa naturalmente la sanità ticinese, con gli ospedali che potrebbero presto trovarsi in ginocchio. «Se la curva non si abbassa il sistema sanitario sarà al collasso a breve», precisava due giorni fa l'infettivologo Christian Garzoni commentando le nuove misure prese dal Governo e lanciando nel contempo un nuovo appello a tutti i ticinesi. «Dobbiamo essere compatti. Lottare tutti assieme. Abbiamo una brutta battaglia davanti, dobbiamo affrontarla tutti insieme come abbiamo saputo fare a marzo».

Le cifre da inizio pandemia - E ritornando indietro nel tempo, a più di otto mesi fa, da quell'inizio emergenza, nel nostro cantone si sono contati complessivamente 11'194 contagi, mentre le vittime ticinesi del virus sono 413. I pazienti finora dimessi dagli ospedali sono invece 1'126.

Alta percentuale di tamponi positivi - Per quanto riguarda gli ultimi quattordici giorni (dato aggiornato al 6 novembre) il 28,1% dei test effettuati ha dato esito positivo per un'incidenza che ammonta a 1'265 casi positivi su centomila abitanti. La percentuale dei tamponi positivi è a ogni modo in costante crescita e negli ultimi giorni si è attestata sul 30%.

Isolamento e quarantena - Il bollettino riferisce pure di 1'405 ticinesi che si trovano attualmente in isolamento per aver contratto la malattia. Le persone poste in quarantena per aver avuto contatti con loro sono 2'950.