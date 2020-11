Vietati gli assembramenti con più di cinque persone

«La situazione è diversa rispetto a marzo. In primavera i timori avevano già spinto le persone a non recarsi più negli ospedali. Ora non è più così ed è per quello che auspichiamo una maggior collaborazione spontanea da parte di tutti. Se la situazione non migliorerà sarà inevitabile un precettamento del personale sanitario per indirizzare questo personale dove serve», ha detto De Rosa rispondendo a una domanda che verteva sui cosiddetti interventi non urgenti.