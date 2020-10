Il Verbano si impossessa di alcune vie di Locarno

LOCARNO - Il livello del Verbano continua a salire. Le fortissime precipitazioni che ieri hanno colpito il nostro cantone hanno infatti portato il livello del Lago Maggiore a raggiungere i 195.47 metri. Una misura, come precisato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che corrisponde a un grado di pericolo di livello 2, ma che le ulteriori piogge previste per oggi potrebbero inalzare al grado 3 (195.5-196 metri). La situazione - monitorata costantemente dalle autorità - preoccupa, e non poco, gli esperti.

Intanto già così il Lago, come dimostrano le fotografie scattate da Rescue Media questa mattina, ha preso possesso di alcune strade limitrofe. Una buona parte del Lungolago Giuseppe Motta è infatti completamente sott'acqua La Polizia Comunale di Locarno - ricordiamo - già ieri aveva chiuso alcune strade e chiesto di spostare i veicoli dai parcheggi di fianco al Verbano. «Le auto posteggiate in prossimità del lago rischiano di essere travolte dall'acqua», sottolineava il comandante Dimitri Bossalini, invitando i proprietari a rimuoverle al più presto.

Le strade interessate dal provvedimento erano tre perpendicolari al lungolago - per la precisione le vie Bramantino, Stefano Franscini e Francesco Ballerini - e una delle parallele, quella più vicina al Verbano, ovvero via Simone da Locarno.

Post maltempo - Ma le immagini relative al "post-maltempo" non si limitano al Verbano. Un lettore ci segnala ad esempio l'impeto della cascata della Piumogna a Faido, in piena dopo l'acqua caduta nelle ultime ore. Da Quartino, invece, giunge la segnalazione riguardante un paio di ragazzi che, vista l'esondazione del fiume Ticino, hanno pensato di cogliere l'occasione per un'uscita con lo stand up paddle.

Rescue Media