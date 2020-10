«Spostate quelle auto»

LOCARNO - Le precipitazioni delle scorse ore hanno gonfiato minacciosamente le acque del Lago Maggiore. Il rischio di un'esondazione è alto, e la Polizia di Locarno ha diramato un appello alla popolazione - e più precisamente agli automobilisti - chiedendo «la massima collaborazione».

Le auto posteggiate in prossimità del lago rischiano di essere travolte dall'acqua. Il comandante della Polizia Comunale, Dimitri Bossalini, invita quindi i proprietari dei veicoli a rimuoverli al più presto. Le vie interessate sono, nella fattispecie, via Bramantino, via Stefano Franscini, via Ballerini e via Simone da Locarno.