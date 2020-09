Ma quanto sono sporchi i sedili dei treni?

LUGANO - Su Tiktok sono un tormentone: stiamo parlando dei video che mostrano nuvole di polvere che fuoriescono dai sedili dei treni svizzeri. Per l'“esperimento” sono sufficienti pochi colpi con la mano, come si vede in filmati intitolati «Treni in Svizzera: che schifo» oppure «Ecco quanto sono impolverati i treni in Svizzera».

Si tratta di video che stanno facendo una miriade di visualizzazioni. Uno di questi è per esempio stato caricato da Ahmet Bilge, un commediante turco-americano residente a Zurigo: è stato visto 1,2 milioni di volte.

La polvere c'è anche nei treni Tilo, come mostra un filmato che è giunto in redazione da parte di un lettore. Il biologo Daniel Gervasi, esperto d'inquinanti in seno all'azienda Bafob, invita comunque gli emulatori a prestare attenzione: «Il rischio è minimo, ma le persone allergiche potrebbero avere dei problemi inalando la polvere».

La polvere contiene di tutto - La polvere si trova praticamente in qualsiasi luogo in cui si vive e ci si incontra. E la sua composizione dipende sempre dall'ambiente e dalle persone che lo frequentano: «La polvere è eterogenea - spiega l'esperto - e può contenere frammenti di pelle e di tessuti, spore di muffa, polline e polveri fini. E se c'è molta umidità, si possono trovare anche escrementi di acari». È possibile pure la presenza di plastificanti.

Ma fintanto che la polvere resta nel sedile, un normale viaggio in treno non rappresenta nessun pericolo, assicura Gervasi. Anche per l'esperto non mancano comunque gli interrogativi sulla pulizia dei convogli: «Se i sedili vengono passati regolarmente con una aspirapolvere potente, la quantità di polvere dovrebbe essere ridotta». Ma non è detto che ora le FFS debbano migliorare la pulizia. «D'altronde, una situazione analoga si può verificare col materasso di casa».

Vale per tutti i mezzi pubblici - I video che circolano sui social sono noti alle FFS. «Questo “esperimento” si può fare con qualsiasi sedile foderato su un mezzo pubblico, anche se viene pulito regolarmente con l'aspirapolvere» afferma il portavoce FFS Reto Schärli. Filmati del genere circolano inoltre già da tempo anche in altri paesi. «L'unico rimedio sarebbe la reintroduzione della terza classe (la cosiddetta “classe di legno”, ndr)».