Pollini: una stagione precoce e intensa

LUGANO - Una stagione pollinica molto intensa e precoce sta lentamente giungendo al termine. Le concentrazioni di polline sono state molto elevate da gennaio a maggio, un periodo dunque particolarmente difficile per chi soffre di allergie. A metà luglio il periodo peggiore per le persone allergiche al polline è alle spalle. Le quantità di polline di graminacea diminuiscono in modo significativo e concentrazioni elevate possono ancora essere raggiunte solo occasionalmente. MeteoSvizzera ha analizzato le concentrazioni di polline di questo primo semestre del 2020. Vediamo cosa lo ha reso così speciale.

Nocciolo già in dicembre - In Ticino i primi pollini di nocciolo sono già stati osservati prima di Natale e le concentrazioni hanno raggiunto un livello elevato all'inizio del mese di gennaio. In passato a Lugano un aumento delle concentrazioni a livelli così elevati era stato osservato solo una volta, il 29 dicembre 2015.

Graminacee in anticipo - Il rilascio dei pollini di frassino e di betulla è iniziata a fine febbraio e in marzo, circa da 10 a 16 giorni prima della norma. I primi pollini di graminacea sono stati misurati in marzo, circa un mese prima rispetto alla norma. In aprile, il polline di graminacea è stato rilevato anche a nord delle Alpi, con due o tre settimane di anticipo rispetto alla norma. A metà aprile in Ticino e all'inizio di maggio a nord delle Alpi sono state raggiunte forti concentrazioni di polline di graminacea.

Caldo determinante - L'inizio molto precoce della stagione dei diversi tipi di polline non è sorprendente. Quest'anno abbiamo vissuto l'inverno più caldo (da dicembre a febbraio) e la terza primavera più calda (da marzo a maggio) da quando sono iniziate le misure nel 1864. La temperatura nel mese o nei due mesi prima dell'inizio della stagione pollinica è determinante per la data della fioritura delle diverse specie.

Concentrazioni elevate di polline di alberi - Il tempo soleggiato e spesso asciutto durante la stagione del polline degli alberi e degli arbusti ha favorito il rilascio di polline. La dispersione del polline durante il periodo di fioritura è stata raramente interrotta da giorni di pioggia. In tutte le stazioni di misura è stato registrato un numero significativamente più alto di giorni con un elevato numero di polline di nocciolo, ontano, betulla e frassino. L'elevato carico di polline è stato favorito anche dal fatto che quest'anno gli alberi hanno prodotto molti fiori.

Anche quest'anno, come nel 2018, abbiamo assistito ad una fioritura molto forte di buona parte degli alberi. Poiché molti alberi hanno un ciclo di fioritura di due o più anni, si spera che l'anno prossimo la stagione del polline degli alberi sia di nuovo un po' più debole.