Un assegno di compleanno da 20'000 franchi per Tre Valli Soccorso

BIASCA - La Banca Raiffeisen Tre Valli dona all’associazione Tre Valli Soccorso 20 mila franchi, per celebrare i 20 anni di attività dell’associazione e quale ringraziamento per l’importante lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus.



Per l’associazione Tre Valli Soccorso il 2020 doveva essere un anno di festeggiamenti, all’insegna di attività e proposte per la popolazione, volte a celebrare i 20 anni di attività. Sfortunatamente però il coronavirus ha sconvolto i piani dell’ente che si occupa da ormai due decenni di soccorso sanitario nell’Alto Ticino. Le iniziative hanno dovuto essere cancellate, per poter affrontare al meglio le molteplici richieste di intervento e di trasporto dei malati causate dalla pandemia.

Tutto il personale dell’associazione, composto da circa 70 operatori del soccorso, metà dei quali professionisti e l’altra metà volontari, ha affrontato l’emergenza sanitaria con forte spirito di squadra prestando una professionale e indispensabile assistenza medica e paramedica alla popolazione delle Tre Valli in un periodo di forte necessità.

A causa delle restrizioni emanate per fronteggiare la pandemia, la Banca Raiffeisen Tre Valli ha dovuto rinunciare al tradizionale appuntamento con i propri soci dell’annuale Assemblea generale ordinaria. I soci della Banca sono stati chiamati ad esprimersi su argomenti importanti per il Gruppo Raiffeisen e per la Banca Raiffeisen tramite votazione per corrispondenza che si è conclusa il 12 giugno scorso. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione della Banca Raiffeisen Tre Valli hanno perciò deciso di donare parte del budget previsto per l’Assemblea generale a favore dell’associazione Tre Valli Soccorso.

20 mila franchi per i 20 anni di attività. Una donazione, a nome di tutti i soci della Banca Raiffeisen Tre Valli, volta sì a celebrare l’importante anniversario, ma soprattutto a ringraziare l’associazione e tutte le persone che ne fanno parte per il loro grande impegno a favore della regione delle Tre Valli profuso durante questo periodo difficile.

In questi mesi l’associazione Tre Valli Soccorso sta promuovendo la campagna di raccolta fondi «da 20 anni al vostro fianco per urgenze ed emergenze sanitarie» allo scopo di finanziare parte delle apparecchiature mediche necessarie a garantire la qualità del servizio. Contributi e donazioni possono essere effettuati anche online sul sito trevallisoccorso.ch.