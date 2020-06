A Morcote come a Portofino, ad Avenches come a Verona: gli esotici Borghi più belli della Svizzera

LUGANO - Nata in Ticino cinque anni or sono, "I Borghi più belli della Svizzera" raccoglie ormai quaranta villaggi tipici sparsi un po' in tutta la Confederazione e nel Liechtenstein. Per invitare svizzeri e turisti a visitarli in queste settimane di deconfinamento, l'associazione di promozione turistica ha lanciato una campagna che sarà trasmessa da oggi sui canali della SSR e su alcune emittenti private, tra cui la lombarda Tele7Laghi.

Similmente a quanto fatto da Ticino Turismo, lo spot promozionale evidenzia l'esoticità di suggestive località che si trovano a pochi passi da casa. L'anfiteatro romano di Avenches (VD), con tanto di gladiatore, ricorda così Verona con la sua Arena. Luthern (LU) evoca il Tirolo con la sua architettura e i costumi tipici della sua gente. Erlach, con la sua lingua di terra che s'insinua nel Lago di Bienne, fa pensare alle Maldive benché si trovi nel canton Berna. Ci sono poi le suggestioni armene di Bergün (GR) e a Triesenberg, nel vicino Liechtenstein, è persino possibile trovare un po' di Perù. Non poteva infine mancare la Svizzera italiana che, rappresentata da Morcote, ci porta nel Mediterraneo con un'atmosfera da Portofino.

Commissionato proprio dal Comune di Morcote e realizzato da Davide Gobbin, lo spot ha visto mettersi in gioco in prima persona i rappresentanti di alcune delle località rappresentate. Il figurante vestito da marinaio che appare a Morcote/Portofino è per esempio il vicesindaco del borgo sul Ceresio, Andrea Soldini, mentre l'"armeno" di Bergün è il sindaco del villaggio stesso.

Per le riprese, poi, si sono prestate anche persone comuni e "VIP" locali. Ad Avenches, il gladiatore è un macchinista ticinese che lavora sui treni MOB a Montreux, Massimo Spigaglia. Il bagnante di Erlach, invece, è stato un concorrente del reality svizzero tedesco "Die Bachelorette": Philippe Giauque.