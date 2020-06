«In Ticino c'è... tutto il mondo!»

BELLINZONA - Distese di vigneti come nella Napa Valley, scorci di natura selvaggia che richiamano alla mente le Hawaii, cascate spettacolari come se ne vedono in Messico. E ancora: paesaggi mozzafiato che ricordano l’Australia, le Bermuda, la Scozia, Rio de Janeiro, l’Oman. Tutto questo è il Ticino. Un territorio straordinario che racchiude in sé il mondo intero. È proprio questo il messaggio lanciato Oltralpe da Ticino Turismo in collaborazione con le quattro Organizzazioni turistiche regionali (OTR) attraverso la campagna “Exotik ist so nah - Die Welt im Tessin entdecken”. «Con la riapertura, in questi giorni, di tutta l’infrastruttura turistica (impianti di risalita, navigazione, campeggi), è iniziato il vero e proprio rilancio della nostra destinazione - precisa Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo -. In un contesto di forte competizione interna vogliamo posizionare il nostro cantone come meta esotica e mediterranea con un obiettivo molto concreto: generare prenotazioni».

Un video e immagini di forte impatto saranno veicolati attraverso l’impiego combinato di vari strumenti di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, campagne social media), sia tradizionali che digitali. Come nella seconda fase della campagna iniziata lo scorso maggio (ripristino), anche in questa terza fase (rilancio) sono previsti pacchetti soggiorno con offerte speciali con partner alberghieri. A quali potenziali visitatori si rivolge la campagna? «Ci rivolgiamo alla nostra clientela fidelizzata - prosegue Angelo Trotta -. Al contempo, però, intendiamo raggiungere nuovi potenziali visitatori sia in Svizzera interna che in Romandia». Parallelamente alla campagna condotta da Ticino Turismo in collaborazione con le quattro OTR, nelle ultime settimane a livello cantonale sono nati molti progetti di rilancio portati avanti da privati e partner sul territorio.

TIcinoTurismo