Il Covid che separa papà e figli

LUGANO - La parola magica è “mediare”. Ma se i genitori vivono ormai da anni separati e sono prossimi alla sentenza di divorzio, beh, anche il diritto di visita ai figli può diventare terreno di contrasto. Talvolta molto acceso.

Succede a un papà originario del Centroamerica che da quasi tre mesi, da quando è scoppiata la pandemia non riesce più ad incontrare i suoi due figli in età scolare: «Mia moglie - dice - usa il pretesto del Covid per negarmi la visita». D’altro lato la madre ribatte di avere «un soggetto a rischio» nel suo attuale nucleo familiare e fissa all’8 giugno l’ipotetica ripresa degli incontri tra padre e figli. Lui è disperato: «Da quando non li vedo mi sento il cuore a pezzi» dice, noi evitiamo di esprimere giudizi.

Uscendo dal singolo caso, si può senz’altro affermare che il diritto di visita in tempo di coronavirus ha aggiunto sofferenza al periodo già difficile. Tra i primi a chiedere direttive chiare, ma anche ad avanzare suggerimenti, figura l’Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite (ATFMR). Ed indicazioni sono arrivate lo scorso 8 aprile dalla Camera di protezione (l’organo superiore alle Arp, le Autorità regionali di protezione). «Il nostro sportello di ascolto è stato molto sollecitato - conferma Lisa Bacchetta, coordinatrice dell’ATFMR -. Ci chiamavano anche genitori affidatari, per l’85% mamme, chiedendoci come comportarsi. Se applicavano alla lettera le indicazioni delle autorità cantonali, durante il lockdown, il diritto di visita sarebbe dovuto saltare. E ci si sarebbe dovuti accontentare di misure alternative quali le telefonate e le videochiamate».

Invece, ricorda Bacchetta, dall’8 aprile indicazioni sono arrivate dal Cantone: «Indicazioni che riprendono quelle che avevamo suggerito noi, su parere del nostro avvocato Nora Jardini Croci Torti». Quindi, dipende dal caso: «Sono indicazioni di buon senso. Se i genitori dei due nuclei separati, nel periodo più difficile dell’emergenza, avevano vissuto in auto quarantena non c’era problema particolare se i figli passavano da una famiglia all’altra».

Dopo la riapertura delle scuole e delle altre attività, lo scorso 11 maggio, la situazione è cambiata ed è assai più rassicurante: «Di questo oggi va tenuto conto nel diritto di visita. Chiaramente se non c’è accordo tra i due genitori, allora bisogna rivolgersi ad un’autorità, in genere l’Arp. Per trovare altre vie ci sono i consultori famigliari del Centro Coppia e famiglia, di Comunità famigliare e il nostro Sportello d'ascolto».

In conclusione, su un punto Lisa Bacchetta insiste, «il diritto di visita non è un diritto solo dei padri o delle madri, ma soprattutto un diritto dei bambini. Il cui benessere va messo sempre al centro. Talvolta questo approccio smussa qualche angolo nel variegato mondo dei genitori separati».