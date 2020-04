Videoconferenze utili e necessarie... ma non prive di rischi

LUGANO - Il mondo del lavoro (o almeno ciò che resta in questi giorni di emergenza, e non è poco) telelavora. Da qui l'uso crescente, esponenziale, della videoconferenza per ricreare nelle rispettive case la funzionalità di un normale ufficio. Una vera e propria rivoluzione che però nasconde dei rischi. E i primi problemi iniziano ad emergere come rileva il Gruppo Cyber Sicuro che ha espresso una serie di raccomandazioni per persone e aziende sull'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza.

«Da più fonti - rilevano gli esperti del Gruppo - è stato infatti appurato che alcune di queste piattaforme, con particolare riferimento a quelle più diffuse e disponibili gratuitamente, utilizzino i dati propri e del dispositivo per una condivisione o rivendita a scopo commerciale con terze parti».

Questo può ovviamente rappresentare un pericolo in quanto è possibile, continuano gli specialisti del web, «che queste azioni possano compromettere la sicurezza dei dati aziendali, e quindi la reputazione dell’azienda o dell’ente/istituzione interessata».

Il Gruppo Cyber sicuro invita quindi le persone e le aziende a consultare attentamente i termini e le condizioni d’uso, come pure invita i dipendenti a consultarsi con il proprio datore di lavoro circa la piattaforma più idonea da utilizzare e non prendere iniziative proprie.