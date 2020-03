Il Teatro Sociale abbassa il sipario fino al 29 marzo

BELLINZONA - Anche il Teatro Sociale di Bellinzona, attenendosi alle decisioni prese oggi dal Governo ticinese a causa dell'epidemia di coronavirus, abbassa il sipario. «Rimarremo chiusi al pubblico fino al 29 marzo», precisano da Piazza Governo.

Le date delle nuova programmazione degli eventi previsti (vedi box) verranno comunicate in seguito. «I biglietti già emessi - viene precisato nella nota - mantengono la loro validità per la data sostitutiva. Quando essa verrà comunicata saranno pure fornite informazioni sulle modalità di rimborso per chi non potrà assistervi».