Il salario minimo è legge

BELLINZONA - In Ticino entrerà in vigore un salario minimo orario compreso tra 19.75 e 20.25 franchi. Con 45 voti a favore, 30 contrari e un astenuto, il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge sul salario minimo che concretizza il "sì" popolare all'iniziativa dei Verdi "Salviamo il lavoro in Ticino" approvata ormai quattro anni or sono.

Molte le proposte di emendamento respinte dalla maggioranza del Parlamento nel corso di un acceso dibattito. Il salario minimo entrerà in vigore a tappe progressive da qui al 2024.