Orario 2020: 27 collegamenti al giorno tra il Ticino e Milano

BELLINZONA - A partire dal prossimo 15 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario 2020. Nel traffico regionale TILO saranno confermati i cambiamenti adottati lo scorso giugno, introdotti in seguito al cantiere sulla sponda est del lago di Zugo, che proseguirà fino al 12 dicembre 2020. La principale novità è però la rinnovata cadenza oraria dei collegamenti RE10 tra il Ticino e Milano Centrale, per un totale di 27 collegamenti al giorno.

I collegamenti da nord a sud partiranno da Bellinzona al minuto 22, tra le 05.22 e le 19.22, con due eccezioni (08.22 e 09.22). I collegamenti da sud a nord partiranno da Milano Centrale al minuto 43, tra le 06.43 e le 21.43, con due eccezioni (10.43 e 11.43). Per tutti i collegamenti RE10 - ad eccezione di quello in partenza da Bellinzona alle 06.22 - sarà inoltre prevista la nuova fermata di Albate-Camerlata. Inoltre, in determinati orari i collegamenti RE10 a Lugano permetteranno la coincidenza con i treni InterCity diretti a Zurigo.

TILO S10 e S20 - L’orario per i collegamenti sulle linee TILO S10 (Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como S. Giovanni) e TILO S20 (Biasca-Bellinzona-Locarno), con un treno ogni 30 minuti dalle 05.00 alle 01.00, è confermato. Dal 6 gennaio al 25 maggio 2020 proseguiranno i lavori per il raddoppio della linea tra Contone e Tenero, con un servizio di bus sostitutivi tra Cadenazzo e Locarno, dalla domenica al giovedì, dalle 22.30 alla fine del servizio.

Fermate a richiesta sulla linea S30 - Due delle tre fermate a richiesta sulla linea TILO S30 (Cadenazzo-Luino-Gallarate) - Quartino e Gerra - sono confermate. A causa di lavori sulla linea, dal 15 giugno al 10 dicembre 2020, ci saranno limitazioni al servizio dalle 09.00 alle 13.00. Il treno speciale per il mercato di Luino del mercoledì partirà da Bellinzona alle 09.20 dall’8 aprile fino al 10 giugno. A partire dal 17 giugno, in concomitanza con i lavori, l’orario del treno speciale sarà modificato, con partenza da Bellinzona alle 08.14. Per il rientro da Luino i treni partiranno sempre alle 13.40 e alle 15.40.

Linee S40 e S50 confermate - Per le linee TILO S50 e S40 l’orario attuale è confermato. Da giugno 2019 la linea S50 circolerà da Bellinzona via Lugano, Mendrisio verso Varese e Malpensa Aeroporto (Terminal 1 e 2), con collegamenti orari.

I collegamenti circoleranno giornalmente dalle 05.00 alle 23.00. La linea S40 circolerà unicamente fino a Varese, dal lunedì al sabato, dalle 05.30 alle 20.00. A causa di importanti lavori durante tutto l’arco dell’anno, il lunedì l’orario del primo collegamento S50 da Bellinzona sarà modificato, con partenza alle 04.30 e senza servire le fermate di Rivera-Bironico, Mezzovico, Taverne-Torricella e Lamone-Cadempino.