Gomme invernali anche per gli scooter? Ecco i risultati inaspettati di un test

LUGANO - Puntualmente durante la stagione fredda ci consigliano di usare le ruote invernali per le nostre auto. Ma lo stesso principio vale anche per chi fa uso dello scooter?

Non sempre vale lo stesso principio, e lo dimostra un test realizzato dal TCS usando due scooter Yamaha N-Max identici. In sostanza è stato messo a paragone lo pneumatico (estivo) in dotazione originale, alla gomma appositamente sviluppata per l’inverno. Le prove -partenza, frenata, evitamento ostacolo e tenuta in curva - si sono svolte in condizioni invernali su fondo asciutto, bagnato e innevato.

I risultati - Ebbene i risultati ottenuti sorprendono parecchio: le distanze di frenata sull’ asciutto o sul bagnato sono risultate più corte con gli pneumatici estivi, anche con temperature di 5°C. Frenando a fondo a 100 km/h sull’asciutto, si è riusciti ad arrestare lo scooter con gomme estive, dopo 43 metri, mentre ne sono occorsi 56 per quello che montava gomme invernali. Sul bagnato (80-0 km/h, 5°C), i risultati sono stati simili: lo scooter con pneumatici estivi si è fermato dopo 27 metri, contro i 36 metri per quello con gomme invernali. L’inferiorità delle gomme invernali è emersa anche in altre prove.

Conclusioni - Dal test si evince dunque che le gomme invernali - quelle con un profilo composto da numerosi piccoli blocchi con fini lamelle - sono migliori solo sulla strada innevata. Dopo una frenata a fondo a 40 km/h, lo scooter si è fermato già dopo 16 metri, mentre la distanza di frenata con pneumatici estivi è stata quasi il doppio (30 metri). Grazie alla buona aderenza e alla tenuta in curva, la gomma invernale ha affrontato perfettamente anche diverse manovre per evitare un ostacolo sulla neve. Dunque il consiglio per tutti gli scooteristi è quello di equipaggiarsi con gomme invernali vale la pena solo se si viaggia spesso su strade innevate, perché la loro efficacia è di gran lunga superiore in tali condizioni.