Ad Airolo c'è una Posta tutta nuova

AIROLO - Il nuovo volto della rinnovata sede postale di Airolo - in via stazione 22 - è stato svelato questa mattina alla clientela. Si tratta - precisa la Posta in una nota - della nona filiale in Ticino che presenta un «concetto completamente innovativo, in grado di combinare prestazioni fisiche e digitali nello stesso luogo».

Dopo Minusio, Cugnasco, Biasca, Lamone-Cadempino, Vira Gambarogno, Lugano-Cassarate, Serfontana e Giubiasco, il Gigante Giallo ha deciso di investire in Leventina: la nuova sede presenta due sportelli di cui uno agibile anche a persone con disabilità motorie.

La filiale sarà a disposizione della clientela dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00 durante la settimana e dalle 9.00 alle 11.00 il sabato. «La rete di filiali continua a costituire il fiore all’occhiello della Posta», ha sottolineato oggi Rachele Aebersold-Guidicelli, Responsabile del settore di filiali Bellinzona e valli, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi. «Airolo è un vero punto di riferimento per l’Alto Ticino, ospita oggi una sede più moderna, accogliente, ed in grado di accompagnare il Comune, chiamato a raccogliere importanti nuove sfide nell’immediato futuro».

All'inaugurazione era naturalmente presente anche il Sindaco della località leventinese Franco Pedrini: «La presenza di una sede ad Airolo è per noi importante. Insieme alla Posta abbiamo cercato un’ubicazione ancora centrale e siamo felici di poter contare oggi su una nuova filiale che sarà anche in futuro al centro dell’attenzione, soprattutto in relazione al progetto di riqualifica territoriale che interesserà la stazione». E proprio nei pressi della stazione rimarrà attivo un Postomat.

La Posta