Treno stracolmo: donna sviene e i passeggeri la soccorrono

LUGANO - Ancora scene di ordinaria follia sui treni dei pendolari. Questa mattina su un convoglio TiLo in viaggio tra Mendrisio e Lugano una passeggera si è sentita male, ed è stata soccorsa dai compagni di viaggio.

La donna viaggiava in piedi in un vagone «decisamente sovraffollato», raccontano alcuni testimoni. «Eravamo accalcati come in un carro bestiame» racconta un pendolare, che si trovava di fianco alla donna quando - per ragioni sconosciute - questa ha avuto un mancamento e si è accasciata al suolo.

«La calca si è scansata e l'abbiamo soccorsa come abbiamo potuto, chi con acqua, chi con dello zucchero». Il treno tuttavia non si è fermato, e dopo alcuni minuti la donna ha ripreso i sensi ed è stata accompagnata a sedere, per poi scendere alla fermata di Lugano.

Un malore legato alle condizioni di viaggio? Difficile dirlo. Certo è che il treno, proveniente da Milano Centrale con una formazione ridotta (un solo convoglio), viaggiava ai limiti della capienza. Con diverse persone costrette a viaggiare in piedi. Le foto inviate da un lettore a Tio/20minuti parlano da sole.

foto lettore Tio.ch