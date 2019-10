Tutti a caccia della Hunziker e dei suoi prodotti

LUGANO – Ha destato parecchia curiosità la presenza di Michelle Hunziker nella mattinata di venerdì a Lugano, sua terra d’origine. La nota conduttrice televisiva si trovava in Ticino per presentare alla Svizzera “Goovi”, la sua linea di cosmetici, integratori alimentari e prodotti per la casa. «In generale si tratta di prodotti senza glutine, senza lattosio, senza parabeni o siliconi, vegani».

A sposare la causa di “Goovi”, nome che deriva da Good Vibes, “vibrazioni positive”, è stata Manor. Proprio nella sede di Lugano, la bionda 42enne ha raccontato la sua nuova avventura da imprenditrice. «In Italia la mia linea, creata circa un anno fa, sta andando molto bene – ha raccontato davanti a un pubblico entusiasta –. Per questo ho deciso di sbarcare anche in Svizzera. I miei sono tutti prodotti “Made in Italy” e realizzati con ingredienti naturali».

Tio.ch / 20 minuti / Davide GIordano