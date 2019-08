Palazzo Carpano, boccata di ossigeno per gli inquilini

CHIASSO - Gli inquilini di Palazzo Carpano in Piazza Boffalora a Chiasso - che lo scorso giugno hanno ricevuto una disdetta collettiva del contratto di locazione - respirano. Come riferiscono oggi i media ticinesi, anche il secondo gruppo di affittuari in udienza di fronte all’Ufficio di conciliazione è riuscito a trovare un compromesso, ottenendo alcune proroghe e posticipando di alcuni mesi la data dei traslochi.

L’edificio, lo ricordiamo, è destinato ad essere ristrutturato. E in questo senso, i proprietari hanno annunciato la rottura del contratto nel rispetto dei termini di legge previsti. Una volta chiusa la transazione però - come emerso grazie alla denuncia del consigliere comunale Giorgio Fonio - i servizi di base sono stati interrotti. Ed è stato necessario che si attivasse il Municipio affinché uno degli ascensori, fuori uso per guasto, venisse rimesso in funzione.

L’ultima pagina della controversia non è ancora stata scritta. Il mese prossimo è infatti prevista una terza udienza di conciliazione. E ci sono alcune vertenze ancora aperte, una su tutte quella legata al licenziamento del custode del palazzo.