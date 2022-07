Cassis pronto a rimanere in Consiglio federale per dieci anni

BERNA - Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis si dice pronto a rimanere in Consiglio federale per dieci anni. In un'intervista alla televisione romanda RTS, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), eletto in governo nel 2017, ha dichiarato di essere «a disposizione del parlamento» anche dopo le elezioni federali del 2023.