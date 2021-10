In vista del voto, c'è un ampio sostegno per la legge Covid-19

ZURIGO - Sette settimane prima del voto, il 63% dei cittadini ha dichiarato che intende approvare la Legge Covid-19. Mentre l'Iniziativa sulla giustizia è ancora in bilico (48% di sì), quella sulle cure infermieristiche sembra invece mettere tutti d'accordo, con una percentuale stellare di 82% di favorevoli.

È quanto emerge dai risultati di un primo sondaggio di 20 minuti e Tamedia, che ha tastato il polso degli aventi diritto di voto elvetici sui temi in votazione il prossimo 28 novembre. All'indagine svolta tra l'11 e il 12 ottobre hanno preso parte oltre 15'374 persone provenienti da tutta la Svizzera.

Un netto sostegno per la legge Covid

Tra i temi su cui andremo a votare il prossimo novembre c'è la legge Covid-19, che secondo il sondaggio raccoglie una buona maggioranza di favorevoli (63%), ed ha quindi alte probabilità di essere accolta. La legge, lo ricordiamo, autorizza in primis l'uso del certificato Covid, ma rafforza anche il sostegno ai casi di rigore e introduce misure per i lavoratori indipendenti e altri settori.

Ad eccezione dei sostenitori dell'UDC, i simpatizzanti di tutti gli altri partiti sono a favore del progetto di legge. Niente röstigraben: il sostegno è condiviso sia nella Svizzera tedesca, che romanda, che italiana. Si nota però una differenza tra le campagne - dove il sostegno alla Legge è minore - e le città, i cui abitanti si mostrano più inclini a votare sì. Per quanto concerne l'età, sono i giovani ad aver espresso pareri più scettici.

Quasi la metà dei favorevoli afferma che la legge «fornisce la base giuridica per contrastare il Covid-19», e che l'utilizzo del Certificato Covid è quindi centrale «per impedire ulteriori chiusure e lockdown». La maggioranza degli oppositori si oppone invece alla legge Covid 19 perché «discrimina i non vaccinati, escludendoli dalla vita pubblica», inoltre, viene accusata di «dividere la società».

Iniziativa sulla giustizia, c'è indecisione

L'iniziativa sulla giustizia - che chiede che i giudici federali non siano decisi sulla base dell'appartenenza ai partiti - sembra invece dividere l'elettorato svizzero, con il 48% di favorevoli e il 33% di contrari. La percentuale di cittadini indecisi è molto alta (19%), ciò che suggerisce che l'argomento è ancora poco conosciuto tra gli elettori, che non sanno ancora quindi cosa voteranno.

Dalle prime indicazioni emerse dall'indagine si nota comunque che la proposta è sostenuta in particolare dai simpatizzanti dei partiti di sinistra, mentre gli oppositori si trovano principalmente nel campo del centro-destra.

Per i favorevoli i giudici dovrebbero essere «indipendenti» dalla politica di partito, con un quarto di essi che sostiene che «la Corte federale e il parlamento sono troppo interdipendenti». Gli oppositori invece temono che la procedura di sorteggio «non eleggerà più i giudici più adatti» e che quindi potrebbe «indebolire la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario elvetico».

Cure infermieristiche, sì a valanga

Con l'82% di persone che intendono votare sì, non sembrano esserci dubbi per quanto concerne l'iniziativa sulle cure infermieristiche (che chiede a Cantoni e Governo di garantire un numero sufficiente di infermieri qualificati), nonostante molti abbiano optato per un «piuttosto sì» invece che un «sì» convinto, ciò che indica che la formazione dell'opinione è ancora in corso.

Al momento, emerge che la proposta è sostenuta da tutto lo spettro politico svizzero. Inoltre, il sondaggio non mostra quasi nessuna differenza tra l'elettorato urbano e quello rurale.

L'argomento più frequentemente citato dai sostenitori è che la crisi pandemica abbia esposto in modo crudo «le carenze dell'assistenza», e che sono quindi necessari «rapidi miglioramenti per garantire la qualità del sistema sanitario». Gli oppositori hanno invece due cavalli di battaglia: da un lato sostengono che la controproposta «risolverebbe il problema più rapidamente», e dall'altro che «non è accettabile promuovere un gruppo professionale specifico, poiché anche altri settori soffrono di una carenza di lavoratori qualificati».