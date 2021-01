Chiesa attacca Berset e invoca la riapertura di negozi e ristoranti

OENSINGEN - Da settimane nel mirino delle critiche dell'UDC, oggi il consigliere federale Alain Berset (PS) è stato nuovamente attaccato, ma questa volta direttamente dal presidente del partito, Marco Chiesa, secondo cui ristoranti e negozi andrebbero riaperti.

Collegatosi virtualmente con i delegati da Oensingen (SO) per l'assemblea del partito, il ticinese ha sottolineato che i valori di base riguardanti la diffusione della pandemia, quali mortalità, nuove infezioni e l'importante tasso di riproduzione, sono scesi. Nonostante ciò, ha proseguito il consigliere agli Stati, «il consigliere federale non intende cedere sul lockdown».

«Berset è il ministro della sanità più caro della storia», secondo Chiesa, a cui parere il lockdown attuale brucia sei milioni di franchi all'ora. Anche per l'UDC la protezione della salute della popolazione è prioritaria, ha assicurato il ticinese, ma «non si devono dimenticare i posti di lavoro e l'economia».

Mi impegnerò, ha aggiunto il presidente dei democentristi, affinché il ceto medio non sia il solo a pagare lo scotto della situazione due volte, ossia con la chiusura di attività economiche e un taglio dei salari, ma anche con l'aumento delle imposte.

Oltre all'apertura di ristoranti e negozi, l'UDC chiede che le scuole rimangano aperte al fine di garantire l'insegnamento in presenza. Per le case di cura e riposo andrebbero invece «finalmente» elaborati piani di protezione efficaci a livello nazionale. Alle frontiere dovrebbero essere introdotti "immediatamente" test sistematici. Il ritmo di vaccinazione della popolazione in Svizzera andrebbe inoltre accelerato.

Stando a Chiesa, l'UDC è l'unico partito in Svizzera critico nei confronti della gestione della pandemia da parte del governo e che persegue una strategia coerente di contrasto al coronavirus.