L'"altalena" di Roche fa calare il fatturato, ma aumenta l'utile

BERNA - Roche ha registrato nel 2020 un fatturato in calo del 5% su base annua a 58,3 miliardi di franchi; a tassi di cambio costante le vendite sono progredite dell'1%. L'utile netto è da parte sua progredito del 7% a 15,07 miliardi di franchi, ha comunicato oggi il gruppo farmaceutico basilese.

La pandemia del coronavirus ha avuto un impatto differente sulle due divisioni di Roche: mentre Pharmaceuticals, che ha sofferto del cambiamento di comportamento dei pazienti con meno visite dal medico, ha registrato un fatturato di 44,5 miliardi di franchi in calo dell'8% (-2% a tassi di cambio costante) Diagnostics, con le vendite dei test per il coronavirus, ha segnato vendite per 13'791 miliardi di franchi in aumento del 6% (+14% a tassi di cambio costante).

Il consiglio di amministrazione proporrà per il 2020 un dividendo di 9,10 franchi rispetto ai 9 franchi dell'anno precedente.