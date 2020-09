È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Playstation 5

LUGANO - C'è la data e c'è il prezzo. Sony ha presentato ieri ufficialmente i dettagli sull'uscita della Playstation 5 nel corso di una diretta streaming, trasmessa in tutto il mondo.

L'attesa console della casa nipponica debutterà il prossimo mese di novembre. Sul mercato statunitense l'uscita è fissata per il 12, mentre qui in Svizzera arriverà una settimana dopo, ovvero il 19 novembre. E, come già noto, sarà disponibile in due versioni una dotata di unità ottica e una "digital only". La prima avrà un prezzo di listino di 499 franchi, mentre la seconda costerà 399 franchi.

Alcuni rivenditori selezionati hanno già aperto questa mattina le prenotazioni.

La nuova Playstation 5 era stata svelata ufficialmente lo scorso 11 giugno durante una diretta live su YouTube. In quell'occasione Sony mostrò le caratteristiche tecniche e il design del suo nuovo gioiellino, sfoggiando inoltre i "muscoli" all'opera su una gustosa selezione di titoli in arrivo al "day one".