Utilizzano l'uscita di Wassen per entrare sulla A2, automobilisti multati

WASSEN - Le colonne che interessano il tunnel del San Gottardo sembrano interminabili. Ieri addirittura si sono contati ben 20 chilometri di coda. E, visti i disagi, alcuni automobilisti hanno pensato di aggirare le regole della strada per riuscire ad immettersi nella colonna direttamente a Wassen, in modo da superare così un gran numero di veicoli in coda. Trovando l'entrata di Wassen chiusa, alcuni conducenti hanno utilizzato l'uscita di Wassen per entrare sulla A2, percorrendola in contromano, come dimostra un video del Blick.