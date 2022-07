San Gottardo chiuso, due ore di coda al portale nord

Nel frattempo tra Altdorf e Göschenen in direzione sud il traffico è bloccato per undici chilometri, con ritardi fino a un'ora e 50 minuti. Un'ora fa la colonna aveva addirittura sfiorato i 20 chilometri, con tempi di attesa di tre ore. La causa dell'ingorgo è un incidente verificatosi intorno alle 6 del mattino, quando il TCS ha segnalato la presenza di un veicolo in fiamme. L'incidente ha imposto la chiusura del tratto autostradale tra Wassen e Göschenen, congestionando il traffico.