Nuotata fatale nel Reno

La vittima è entrata in acqua intorno alle 15.30. Poco dopo dei bagnanti hanno notato che fluttuava immobile in superficie, e l'hanno portato a riva. Nonostante i tentativi di rianimazione, lo svizzero è morto sul colpo. È probabile che abbia avuto un malore, indica in una nota odierna la Polizia cantonale turgoviese.