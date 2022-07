Caldo (quasi) da record, si corre ai ripari

I rimedi per gli animali domestici - La situazione meteo attuale si ripercuote anche sugli animali domestici. Il caldo è un grosso problema per i cani, perché non possono sudare e quindi non hanno la possibilità di rinfrescarsi. Per evitare un colpo di calore è consigliato portare a spasso l'animale il mattino o la sera, applicandogli se necessario un panno umido sul corpo per alcuni secondi. L'animale non deve però essere immerso improvvisamente nell'acqua fredda. E soprattutto, con questo caldo, non va assolutamente lasciato in automobile: anche pochi minuti possono essere fatali.