Minacciano di dare fuoco a una 13enne

La madre si è rivolta alla direzione scolastica per cercare aiuto: «Mi hanno detto di non poter fare nulla perché non c'erano prove», racconta. La situazione ha così finito per degenerare. «Hanno minacciato mia figlia di darle fuoco con la benzina. Poi hanno fatto la stessa cosa con me». Lo stesso giorno, il 15 gennaio, la donna ha sporto denuncia, ma anche la polizia ha potuto far poco per l'assenza di prove.