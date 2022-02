Fuoco nel seminterrato di un condominio, arrestati due 14enni

KLOTEN - È di due feriti e diverse centinaia di migliaia di franchi, il bilancio dell'incendio divampato sabato nel seminterrato di un condominio di Kloten. E i responsabili di tutto potrebbero essere due 14enni. Lo comunica oggi la Polizia cantonale di Zurigo, che li ha arrestati in quanto sospettati.

Mentre lavoravano sulla scena del crimine, gli agenti si sono accorti di due giovani che si comportavano in modo strano nelle vicinanze del luogo dell'incendio, mentre erano ancora in corso le operazioni di spegnimento. Le indagini hanno portato all'urgente sospetto che i due ragazzi avessero causato l'incendio, perciò sono stati arrestati. L'esatto ruolo e coinvolgimento dei due quattordicenni non è attualmente ancora chiaro ed è oggetto di ulteriori indagini da parte delle forze dell'ordine, in collaborazione con la procura dei minorenni.