Un incendio è scoppiato in tarda mattinata in un condominio di Kloten

KLOTEN - Un incendio è divampato intorno alle 11 di questa mattina in un condominio di Kloten, nel canton Zurigo. Un grosso contingente di soccorritori si è recato sul posto per spegnere le fiamme e mettere in salvo i 19 residenti nell'immobile.

Due persone sono state portate in ospedale a causa di una sospetta intossicazione da fumo. L'origine delle fiamme, rapidamente domate dai pompieri, è stata localizzata nel seminterrato. Il rogo ha provocato problemi all'impianto idrico ed elettrico del palazzo, pertanto i vari appartamenti non sono al momento abitabili. Il comune di Kloten si è attivato per garantire a tutti alloggi sostitutivi.

Una prima stima dei danni causati dal fumo e dalle fiamme ammonta a diverse centinaia di migliaia di franchi. La causa dell'incendio non è al momento nota, indaga la Polizia cantonale di Zurigo.

BRK NEWS