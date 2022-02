Ritrovata viva dopo una notte passata nella neve

Una donna era scomparsa nel comprensorio Blatten-Belalp, in Vallese. Era finita in una valanga e poi in un dirupo

Da Belalp una donna era diretta a piedi a Blatten, in Vallese. Ma lunedì sera non è mai giunta a destinazione. Immediatamente sono scattati i soccorsi. L'operazione è però stata particolarmente difficile, soprattutto a causa delle pessime condizioni meteorologiche. E la donna è stata trovata - fortunatamente viva - soltanto il giorno successivo, come fa sapere oggi Air Zermatt.